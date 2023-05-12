В двух поселках Калининградской области строят станции 4G

. Фото: Правительство Калининградской области

Базовые станции сотовой связи появятся в Калининградской области в рамках второго этапа реализации федеральной программы «Устранение цифрового неравенства».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в Куликово уже готов фундамент, через неделю начнутся работы по возведению антенно-мачтового устройства и монтаж остального оборудования.

«Тестовый запуск станции назначен на конец месяца, тогда же начнется благоустройство прилегающей территории. Зона покрытия базовой станции в Куликово обеспечит сотовой связью и территорию поселка Откосово», - говорится в сообщении.

Вторая станция строится в поселке Подгорное. Запуск объекта планируется в конце мая – начале июня.

Ранее станции заработали в поселках Солдатово и Краснолесье.

Отмечается, что в 2023 году высокоскоростной интернет появится в 14 населенных пунктах.