В Калининграде проведут фестиваль профессий для школьников

Калининград вошел в число 11 городов России, где в осенью 2023 года пройдет масштабный фестиваль профессий «Билет в будущее». Решение приняли в Фонде гуманитарных проектов, который выступает оним из организаторов мероприятия.

Школьники 6-11 классов получат возможность познакомиться с миром профессий, актуальных для экономики Калининградской области и страны. Ребята смогут попробовать себя в новых специальностях, пообщаться с наставниками и экспертами рынка.

Как отметили организаторы, в числе которых областной Минобр, фестиваль профессий пройдет в ноябре, охватив учащихся из всех школ Калининграда и области. Дети изучат профессии, поучаствуют в квестах, мастер-классах и прочих интерактивах.

В 2023 году «Билет в будущее» получат более 10 тысяч школьников из всех школ региона.