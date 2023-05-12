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НовостиПроисшествия12 мая 2023 16:18

В горящем автосервисе на ул. Орудийной пострадал человек и три автомобиля

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Пожар на территории автосервиса, расположенного на улице Орудийной в Калининграде, случился днем 12 мая. Внутри ремонтного бокса горел автомобиль.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, тушение пожара осложняли густой дым и высокая температура. Пожарным в течение получаса удалось локализовать пламя и эвакуировать баллон с углекислотной смесью, предотвратив взрыв. Еще через 15 минут пожар был ликвидирован.

В результате пожара пострадал один из работников сервиса. Ему помощь оказали медики на месте ЧП.

Полностью выгорел один автомобиль, находящийся в помещении, огонь повредил также две соседние машины.

Причина возгорания устанавливается.