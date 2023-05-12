Пенсионер трижды резал детский надувной батут на Летнем озере

В причинах конфликта еще предстоит разобраться полиции, но известно, что в апреле пенсионер из Калининграда не менее трех раз приходил на берег Летнего озера для того, чтобы навредить местному бизнесмену.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, пожилой мужчина каждый раз умышленно портил детский надувной батут, принадлежащий индивидуальному предпринимателю.

Действия мужчины попали на видео.

Причиненный ущерб составляет 48 тысяч рублей, а пожилой калининградец стал фигурантом уголовного дела за порчу имущества.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.