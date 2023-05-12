В Зеленоградске из-за грубых нарушений закрыли дом престарелых «Варежкино»

Деятельность пансионата для пожилых «Варежкино» в Зеленоградском районе приостановлена на 30 суток. Причина – «грубые нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

11 мая Зеленоградский районный суд рассмотрел дело и признал индивидуального предпринимателя, владеющую пансионатом, виновной «в грубом нарушении обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства».

В числе нарушений назвали ненадлежащее санитарно-техническое состояние, оснащение и содержание помещений пансионата, в том числе производственных помещений пищеблока.

Отмечается также, что личные медицинские книжки работников пансионата, участвующих в организации питания пожилых, не представлены. Сами проживающие в пансионате принимаются без предъявления медсправок. При этом изолятор пансионата и приемно-карантинное отделение не отвечают требованиям санитарного законодательства.

Было решено, что эти нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью людей. Поэтому деятельность учреждения приостановили.