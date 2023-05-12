Большинство выпускников школ в Калининграде в этом году будут подавать документы на IT-факультеты и медицину

В Калининграде абитуриенты вузов и ребята, поступающие в средние профессиональные учебные заведения чаще всего выбирают профессии в IT и медицине. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Среди абитуриентов вузов самая популярная сфера в 2023 году — информационные технологии (29% опрошенных). На втором месте — врач (16%), на третьем — инженер (11%). Дети 6% респондентов готовятся к поступлению на экономиста.

Интересно, что молодежь стала чаще уходить из школы после 9 класса и поступать в колледжи и училища, об этом рассказали 27% родителей — больше, чем когда-либо.

А вот о том, что после школы ребенок пойдет в вуз, сказали 47% родителей.