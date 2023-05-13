В субботу стартует прием заявок на бесплатные путешествия детей по Калининградской области

В субботу, 13 мая, с 9:00 начинается прием заявлений на получение социальных сертификатов, позволяющих отправить ребенка в бесплатное путешествие по Калининградской области.

В этом году воспользоваться социальным сертификатом смогут 4200 школьников.

Как сообщает министерство по культуре и туризму региона, в поездку смогут отправиться школьники 5-9 классов. Программа предусматривает одну ночь в гостинице не ниже «три звезды», двухразовое горячее питание, посещение туристических объектов с экскурсией.

Первые поездки запланированы на 20-21 мая текущего года, последние – на 25-26 ноября.

Подробную инструкцию по заполнению заявления на получение социального сертификата, ответы на часто задаваемые вопросы, а также график и описание туристических поездок ищите здесь.