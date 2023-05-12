Губернатор раскритиковал дорожную разметку в Калининграде и призвал обновлять ее дважды в год

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Дорожную разметку нужно обновлять дважды в год. Об этом глава региона Антон Алиханов сказал на заседании в правительстве 12 мая. На заседании по этому вопросу губернатор обратился к министру развития инфраструктуры Евгении Кукушкиной и к главе городской администрации Елене Дятловой.

- Разметка два раза в год должна производиться. На региональных трассах это происходит, хотя не уверен, что везде, - говорит Антон Алиханов. - В Калининграде разметка должна происходить два раза в год. Очевидно, что она далеко не везде два раза в год совершается.

В пример губернатор привел пешеходные переходы, которые обновляют новой краской по старой, еще не снятой, – смотрится это некрасиво и неаккуратно.

Глава региона акцентировал внимание на том, что в городе обновлять разметку на дорогах надо перед летним и зимним сезонами, «чтобы не приходили в весну вообще без всякой разметки».

- ГОСТы все утверждены, прошу их соблюдать, - заключил Антон Алиханов.