Антон Алиханов поручил разобраться, как субсидии на паромы повлияли на стоимость грузоперевозок

. Фото: Правительство Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил предоставить ему отчет о влиянии субсидий на стоимость морских грузовых перевозок в регион. Просьбу он озвучил на прошедшем заседании правительства.

-Пожалуйста, сделайте мне отчет, можно не публичный, а закрытый… У нас вся сумма [субсидий] в 3,8 [млрд рублей] распределена по перевозчикам. Они все должны в своих взаиморасчетах с владельцами груза начать уже возвращать им деньги. Я хочу понять, происходит это или нет, как это влияет на цену [грузоперевозок]. Потому что у нас все сначала говорят, что у нас выросли транспортные расходы, забывают сказать, что вообще-то есть механизм получения субсидий, - сказал губернатор.

Глава региона попросил определить, как можно к получению субсидий стимулировать компании, которые не хотят этим заниматься. Он отмечает, что цена на грузоперевозки должна снижаться.

- Надо разобраться, кто у нас просто говорит: «Зачем нам заниматься этой субсидией? Положим на полку. Цена такая. Хочешь – покупай, не хочешь – не покупай. Спрос есть, все равно придешь и купишь». Что надо делать с этими товарищами, как их стимулировать, помимо того, что мы делаем упрощение по субсидии просто в ручном, административном режиме. Ну и второе – те, кто ее получает. Держат ли они цену на старом уровне или перезакладывают эти цены на транспортные расходы, не пересматривая ценовую политику в сторону понижения даже с учетом того, что получают деньги? Как распределяются средства по цепочке транспортной, тоже понять надо, - сказал губернатор.