Калининградцев приглашают на бесплатную лекцию про геноцид народов СССР

Открытая лекция (16+) пройдет в зале Калининградского областного историко-художественного музея 20 мая.

В Калининград приедет известный историк Егор Яковлев. Он выступит с темой «Геноцид народов СССР»: модели, планирование, осуществление».

Мероприятие состоится при поддержке Российского военно-исторического общества.

Начало лекции в 14:00, вход свободный.

Необходима регистрация.

Егор Яковлев – основатель и генеральный директор фонда «Цифровая история», историк, журналист, автор книг: «Война на уничтожение. Третий рейх и геноцид советского народа», «Красный шторм Октябрьская революция глазами российских историков», «Друг государства: гении и бездарности, изменившие ход истории» и др.

Родился в 1981 году.

С 2005-2006 редактор, а впоследствии шеф-редактор блока ИД «Собака», журнал «СПб.Собака.ru». С 2010 года Главный редактор журнала «ВКурсе».

В 2017 году Егор Яковлев основал фонд «Цифровая история», основной целью которого является популяризация академической исторической науки, борьба с мифами, предоставление проверенной информации по самым различным аспектам истории.