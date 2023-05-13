Калининградцы догнали грабителя, который отобрал телефон у ребенка

Инцидент случился в Калининграде во дворе дома на улице Маршала Новикова. Там нетрезвый мужчина подошел к компании детей и попросил дать ему телефон для срочного звонка. Услышав отказ, он выхватил смартфон у 10-летнего мальчишки и начал убегать.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, на крики детей обратили внимание местные жители, они догнали грабителя и удерживали его до приезда полицейских.

Злоумышленником оказался ранее судимый 33-летний житель Калининграда, который, к тому же, находится в федеральном розыске за кражу в Зеленоградске.

Телефон стоимостью 8 тысяч рублей был спасен, а злоумышленник теперь в СИЗО.