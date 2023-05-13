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НовостиОбщество13 мая 2023 8:33

Очевидцы сообщают о резком понижении уровня воды в Преголе

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

Преголя в центре Калининграда обмелела. О заметном понижении уровня воды в городской черте реки сообщается в группе «Погода и метеоявления Калининградской области» в «ВКонтакте».

Причиной называют отсутствие существенных осадков и восточных ветров на протяжении нескольких недель.

Отмечается, что, согласно данным Гидрометцентра, уровень воды составляет 49.4 см. над уровнем «0» графика гидропоста Калининграда.

Комментаторы отмечают, что в Калининграде также обмелел Литовский ручей, а в Балтийске – канал и отступило море.