. Фото: Правительство Калининградской области

Калининград стал одной из федеральных площадок празднования Дня молодежи 2023. Оно состоится 24 июня. Федеральные мероприятия пройдут также в 13 регионах России: от Краснодара до Мурманска.

Как сообщает министерство молодежной политики региона, молодые люди смогут поучаствовать в активностях по разным тематикам и форматам: на фестивалях продут мастер-классы, показы, образовательные лекции от выдающихся спикеров, зоны для создания блогерского контента, спортивные соревнования, карьерные консультации, ярмарка вакансий, маркет и т.д.

О том, как принять участие, зарегистрироваться (регистрация на городские фестивали будет доступна с 12 мая по 24 июня) и подробно о Дне молодежи – здесь.

День молодежи для всех калининградцев завершится выступлением популярных артистов. Кто именно приедет – не сообщается.