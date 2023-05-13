В Правдинске строят ФОК, в Пионерском – стадион

. Фото: Правительство Калининградской области

В Правдинске продолжается строительство ФОКа с универсальным игровым залом и плавательным бассейном.

В Пионерском, на улице Рензаева, началось строительство стадиона. Кроме того, в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» в этом году планируется возведение модульного спортивного зала в Полесске.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона, министр спорта Наталья Ищенко, на заседании правительства области.

Она отметила, что на днях состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса, в поселке Знаменске Гвардейского округа.

При этом в Калининграде, Черняховске и поселке Домново Правдинского округа появятся три уличные спортивные площадки.

В 2022 году общий объем финансирования проекта «Спорт – норма жизни» составил 241,8 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 130,1 млн рублей.