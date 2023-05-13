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НовостиПроисшествия13 мая 2023 10:57

В Немане муж и жена порезали друг друга ножами после спора на кухне

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Трагедией едва не закончился мирный вечер в одной из квартир на улице Красноармейской в Немане. Там уже с утра супруги распивали спиртные напитки и в какой-то момент между ними произошел конфликт.

Женщина бросила в любимого стеклянную пепельницу с окурками, а тот схватил нож и воткнул его в соперницу два раза.

Как сообщает пресс-служба областного суда, после этого женщина выбила нож из рук обидчика и воткнула его в ему в живот.

В итоге оба попали в больницу.

Женщине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, мужчине – на срок 3 года в исправительной колонии общего режима.