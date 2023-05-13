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НовостиОбщество13 мая 2023 11:47

В Калининграде будут судить мужчину, который на лодке хотел уплыть в Европу в поисках работы и «лучших условий жизни»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В суд поступило уголовное дело в отношении калининградца, обвиняемого в покушении на пересечение государственной границы РФ.

Как сообщает пресс-служба областного суда, мужчина хотел добраться до Польши, а оттуда – до Швеции.

«Мотивом его действий послужило желание трудоустройства и лучших условий жизни в Королевстве Швеция», - сообщили в суде.

Отмечается, что мужчина спустил надувную лодку на воду на городском пляже в Мамоново и поплыл в сторону границы.

Он был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.