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НовостиОбщество13 мая 2023 12:30

В поле в Гурьевском районе обнаружили строительный мусор с мышьяком

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области

На земельном участке в Гурьевском районе обнаружены наваленный кем-то грунт с включением строительного мусора и камней. Площадь свалки составила около 500 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора, в апреле специалисты провели обследование земельного участка.

В образцах почвы было установлено превышение содержания массовой концентрации мышьяка.

«Управлением объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований», - говорится в сообщении.

Отмечается, что участок принадлежит на праве аренды компании «ХК АГРО Маршальское».