В Чкаловске школьники посадили 160 елей

. Фото: мэрия Калининграда

В Чкаловске сотрудники «Городских лесов» вместе с учащимися школы №11 высадили 160 елей. Акция прошла в субботу, 13 мая.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, лес в честь Победы высадили возле места отдыха, которое было оборудовано в апреле в районе улицы Планерной.

«Саженцам, которые высадили школьники всего 2 года. В отличие от города, в лесу чаще всего высаживают именно такие деревья. Пока они не вырастут примерно до человеческого роста, то есть лет до 5-7, деревья требуют ухода – полива и прополки. Чкаловские школьники планируют помогать лесничим с уходом», - сообщили в мэрии города.

Накануне еще 10 елей высадили воспитанники детского сада №99 в Прибрежном. А на следующей неделе учащиеся школы №3 высадят на пришкольной территории 20 деревьев.