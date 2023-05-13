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НовостиНаука13 мая 2023 15:09

В Калининградской области на территории торфяника ученые установили систему мониторинга парниковых газов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: БФУ им. И. Канта

На карбоновом полигоне «Росянка» в Славском районе БФУ им. И. Канта запустил новую разработку – камерную автоматическую систему мониторинга. С помощью этой и других измерительных систем сотрудники полигона «Росянка» изучают парниковые газы. Молодые ученые надеются получить значительный объем объективных данных о потоках климатически активных газов с различных участков торфяника.

Как сообщает пресс-служба университета, разработкой и помощью в установке системы занимались специалисты Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН (Томск).

На территории разместили 8 прозрачных эмиссионных автоматических камер, соединенных с модулем управления и высокоточным газоанализатором.

«Всего на карбоновом полигоне было установлено пять таких систем, в этом году планируется к запуску еще один», - говорится в сообщении.

Также на полигоне «Росянка» установлены семь метеостанций для контроля: температуры и влажности воздуха и почвы, атмосферного давления, сумм осадков, интенсивности приходящего и отраженного солнечного излучения.