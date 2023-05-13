У каждого третьего калининградца нет денег на отпуск – исследование

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почти у каждого третьего жителя Калининграда нет денег на отпуск. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

31% опрошенных калининградцев сообщил, что не может позволить себе отдых из-за отсутствия средств.

При этом, планируя недельный отпуск, среднестатистический житель Калиниграда может позволить себе потратить 43 тыс. руб. на одного члена семьи. А на идеальный отпуск такой же продолжительности респондентам требуется в среднем 151 тыс. руб. на человека.

При этом, чем старше респонденты, тем меньше их отпускной бюджет и тем меньше им нужно для отпуска мечты.