В Калининграде разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде ищут 14-летнюю Милену Бугачеву. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, девочка ушла из дома по улице Володарского в неизвестном направлении в субботу, 13 мая, около 13:30. Установить ее местонахождение до сих пор не удалось.

Приметы Милены: на вид 14-15 лет, рост 166 сантиметров, среднее телосложение, волосы крашеные в блонд с рыжим отливом, прическа каре, глаза карие. Школьница одета в широкие темные штаны, белую кофту, черную футболку и белые кроссовки. При себе - маленькая сумка через плечо.

Полиция отмечает, что раньше девочка из дома не уходила и просит калининградцев помочь в поисках.

При появлении какой-либо информации о возможном местонахождении Милены, пожалуйста, сообщите по телефонам ОМВД России по Московскому району Калининграда: 552-402, 552-403 или 112.