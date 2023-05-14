Полиция Калининграда разыскивает 17-летнего подростка, который сбежал из социального центра

17-летний Даниил Лихтнер, самовольно покинул центр «Надежда» в субботу, 13 мая, около 18:00. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы Даниила: на вид 17 лет, рост 190 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Он одет в серую жилетку, черную толстовку, черные джинсы (джогеры) и серые кроссовки. Известно, что ранее подросток уже сбегал из социального учреждения, в котором постоянно проживает.

Если вам что-либо известно о местонахождении Даниила, просьба сообщить об этом по телефонам ОМВД России по Московскому району Калининграда 552-402, 552-403 или 02.