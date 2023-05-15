Сыграли роль обнимашки: Чайка Вадик из Храброво повредила крыло

Вадик едет на лечение. Фото: «Биосфера Балтики».

Чайка по имени Вадик, которая жила у аэропорта «Храброво» и успела стать местной достопримечательностью, повредила крыло. Предполагается, что причиной травмы стало чрезмерное внимание к птице со стороны людей. К такому выводу пришла руководитель организации «Биосфера Балтики» Юлия Садовская.

- Учитывая, что это чайка, а у птицы конфигурация крыла длинная, это все очень печально, потому что восстанавливаются они после любых травм плохо, почти не восстанавливаются. Я думаю, что тут сыграли роль обнимашки, которые постоянно происходили. Птиц так нельзя тискать, - сказала Юлия Садовская.

Чайку доставили в стационар на обследование и лечение.

Прогнозы у специалиста невеселые. Возможно, чайка теперь будет жить на базе «Биосферы Балтики» в Калининграде.

- Есть огромный шанс, что Вадик останется у нас навсегда, потому что есть вариант, что он не полетит больше никогда, - заключила Юлия.

Напомним, Вадик стал звездой соцсетей этой весной. Его подкармливали и фотографировали все желающие. Министр по культуре Калининградской области даже провел встречу с чайкой.