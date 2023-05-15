В Калининграде больше чем на 200% вырос спрос на свадебные услуги

В Калининграде в марте-апреле резко вырос спрос на свадебные услуги – на 211% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечается в исследовании «Авито», в этом году, чтобы сэкономить и сыграть свадьбу, все больше пар предпочитают не прибегать к помощи свадебных агентств, а обращаются к специалистам напрямую.

Этой весной наиболее активно ищут помещения в аренду (+56%), услуги декораторов (+164%), фотографов (+194%), трансфер для гостей (+41%).

Растет спрос и на услуги ведущих на свадьбу – только этой весной в Калининграде их искали на 155% чаще.

Другой неотъемлемый элемент многих свадеб – свадебный торт. Спрос на их изготовление этой весной в регионе вырос на 235%.

Для мероприятий на открытом воздухе часто заказывают шатры в аренду. Для гостей принято заказывать автобусы, микроавтобусы или лимузины, молодожены все чаще выбирают ретроавтомобили.