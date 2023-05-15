На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 15 мая

В Калининграде на понедельник, 15 мая запланировано несколько отключений электроэнергии для модернизации оборудования.

Сегодня, по данным городской администрации, до 13:00 электроэнергии не будет на бульваре Л. Шевцовой 3а, 13-15, 17-23, 25, 27, 31, 33, 29а, 37, 39, 41, 43, 43а.

До 18:00 без электричества будут потребители многоквартирные дома и социальные учреждения по следующим адресам:

ул. Литовский вал, 57-59, 62, 62б, 64а,

ул. Черепичная, 2, 11-17,

пр-кт Московский, 130-136, 138-144, 146-152, 154-160, 162.

пер. Литовский, 7, 18, 22.

ул. Лесопильная, 72, 81.

ул. О. Кошевого, 1, 3,

ул. Судостроительная, 116, 118, 120, 163а,

ул. Машиностроительная, 176-186, 188,

ул. Батальная, 75, 103, 95-107, 109, 111-113, 115, 115а,117, 120-124, 126, 128, 126, 129-134,136а-б, 138, 140.

ул. Самарская, 5, 5а, 7а,

ул. Флоренского-Ломоносова (блок жилых домов).

Во второй половине дня – с 13:00 до 18:00 электроэнергии не будет у потребителей:

ул. Березовая, 1, 3, 11, 17, 19-35, 37, 10-24,

ул. Киевская, 159-161,

ул. Камская, 4а, 6, 7-9, 11, 13-17, 19-25, 37, 41, 43, 45, 47,

ул. Камская, ж/д переезд,

пр-кт Советский, 200, 202, 204.

Также в связи с работами на электросетях до 13:00 отключено холодное водоснабжение на б-ре Л. Шевцовой, 7, 13-15, 25, 33, 37.

До 18:00 без холодной воды будут жильцы домов на ул. О. Кошевого, 3, 3б.