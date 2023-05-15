Калининградцев приглашают на бесплатный концерт горлового пения

В Калининграде в понедельник, 15 мая, в Центральной городской библиотеке имени Антона Чехова (Московский пр-т, 39) пройдет концерт горлового пения Романа Атма.

Как рассказали организаторы, посетители концерта услышат подражание голосам животных и звукам природы. «Пение птиц, рычание дикого зверя, шум и свист ветра, треск костра и звуки перекатывающихся камешков в ручье — все это превращается в музыку, которая окружает нас и соединяет с природой», - говорится в сообщении.

Начало выступления в 19.00.

Вход свободный.