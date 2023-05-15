Нельзя прыгать в воду и купать животных: В мэрии рассказали о правилах поведения на городских пляжах

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде летом 2023 года, во время купального сезона, купание и отдых будут разрешены на Голубых озерах, на озере Шенфлиз, Пелавском, Карповском и в районе СНТ «Мечта». В этих местах оборудованы пляжные зоны и выставлены спасательные посты.

При этом, как сообщает пресс-служба городской администрации, определены правила поведения на официальных пляжах.

Запрещается:

- купаться в неразрешенных для этого местах;

- заплывать за буйки;

- подплывать к любым судам и лодкам;

- прыгать в воду с не предназначенных для этих целей сооружений;

- загрязнять и засорять водные объекты и берега;

- купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- приводить с собой на пляж и купать домашних животных;

- играть с мячом в не отведенных для этих целей местах;

- плавать на досках, бревнах, лежаках и других, не предназначенных для этих целей предметах;

- использовать моторные плавсредства.

Отмечается, что, помимо перечисленных мест, остальные водоемы попадают под запрет для купания и отдыха.