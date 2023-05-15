Нельзя прыгать в воду и купать животных: В мэрии рассказали о правилах поведения на городских пляжах

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Фото: мэрия Калининграда
В Калининграде летом 2023 года, во время купального сезона, купание и отдых будут разрешены на Голубых озерах, на озере Шенфлиз, Пелавском, Карповском и в районе СНТ «Мечта». В этих местах оборудованы пляжные зоны и выставлены спасательные посты.
При этом, как сообщает пресс-служба городской администрации, определены правила поведения на официальных пляжах.
Запрещается:
- купаться в неразрешенных для этого местах;
- заплывать за буйки;
- подплывать к любым судам и лодкам;
- прыгать в воду с не предназначенных для этих целей сооружений;
- загрязнять и засорять водные объекты и берега;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- приводить с собой на пляж и купать домашних животных;
- играть с мячом в не отведенных для этих целей местах;
- плавать на досках, бревнах, лежаках и других, не предназначенных для этих целей предметах;
- использовать моторные плавсредства.
Отмечается, что, помимо перечисленных мест, остальные водоемы попадают под запрет для купания и отдыха.