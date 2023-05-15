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НовостиОбщество15 мая 2023 8:45

Двое калининградцев вернули матери двоих детей 200-миллионный долг

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Огромный долг в 200 млн рублей выплатили матери двоих детей два калининградца. Однако сделали они это только после вмешательства Службы судебных приставов.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, суд постановил взыскать с двух физических лиц 200 млн рублей в пользу вдовы и детей их бывшего партнера.

Отмечается, что было арестовано авто Porsche Cayenne 2016 года выпуска, дома, квартиры, нежилые помещения и земельные участки. Также были арестованы денежные средства на счетах в размере 150 млн рублей.

Должники получили уведомление о наложенных ограничениях и предупреждение о возможном взыскании исполнительского сбора, составляющего 7 процентов от суммы долга. Долг был выплачен, а права женщины и несовершеннолетних детей восстановлены.