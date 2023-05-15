В Калининградской области выявили 15 новых случаев коронавируса, еще один человек умер

В Калининградской области за сутки выявили 15 новых случаев коронавируса. Три человека были госпитализированы, один больной умер.

Данные приводит федеральный оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Также в регионе полностью выздоровело за сутки 42 человека.

Всего же в России за минувшие сутки выявлено 2379 новых случаев. Умерло за сутки 26 человек. Выздоровело за сутки 2902 человека.

По состоянию на 15 мая в стране количество госпитализированных за сутки составило 226 человек.