Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье15 мая 2023 9:11

В Калининградской области выявили 15 новых случаев коронавируса, еще один человек умер

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области за сутки выявили 15 новых случаев коронавируса. Три человека были госпитализированы, один больной умер.

Данные приводит федеральный оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Также в регионе полностью выздоровело за сутки 42 человека.

Всего же в России за минувшие сутки выявлено 2379 новых случаев. Умерло за сутки 26 человек. Выздоровело за сутки 2902 человека.

По состоянию на 15 мая в стране количество госпитализированных за сутки составило 226 человек.