В Калининградском и Куршском заливах «кошками» выловили 22 сети с 240 кг рыбы

. Фото: Росрыболовство

В рамках акции «Всероссийский день без сетей» специалисты Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства протралили два залива в Калининградской области в поисках браконьерских орудий лова.

Как сообщает пресс-служба территориального управления, стартовали катера от пос. Прегольского (Калининградский залив) и от пос. Каширское (Куршский залив), протраливая «кошками» дно водоемов. В результате удалось изъять 22 сети длиной около 2 км, в заливы возвращено более 240 кг рыбы.

В акции участвовали в том числе представители рыбодобывающих организаций, рыбаков-любителей: всего 67 человек на 32 лодках.

Всего же с начала года инспекторы изъяли у браконьеров 453 запретных орудия лова и более 1,3 тонны рыбы.