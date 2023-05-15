В Калининграде стартовала горячая линия по вопросам профилактики клещевого энцефалита

. Фото: Александр КАТЕРУША

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области запустило в понедельник, 15 мая, горячую линию по вопросам профилактики клещевого энцефалита и других инфекций, передающихся клещами. Задать вопросы можно будет до 26 мая.

Как сообщает пресс-служба управления, специалисты в том числе расскажут о том, куда обращаться при обнаружении присосавшегося клеща, где можно привиться от энцефалита.

Телефоны в Калининграде: 8 (4012) 53-84-36, 53-63-85, 57-03-32.

В городах области по вышеуказанным вопросам в те же сроки:

- в Немане: 8 (40162) 2-35-58;

- в Зеленоградске: 8 (40150) 3-29-59, 3-16-74;

- в Гусеве: 8 (40143) 3-27-66, 3-48-31, 3-35-23;

- в Черняховске: 8 (40141) 3-47-77, 3-46-55;

- в Багратионовске: 8 (40156) 3-20-03, 3-33-28;

- в Советске: 8 (40161) 3-56-43;

- в Гурьевске 8 (4015) 3-95-94, 74-11-59.

Здесь - о том, что делать, если вас укусил клещ.