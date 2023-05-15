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НовостиОбщество15 мая 2023 10:27

В Калининградской области отменили указ о запрете беспилотников

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Губернатор Антон Алиханов отменил указ о запрете использования беспилотников в Калининградской области. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вступили в силу в понедельник, 15 мая.

В указе говорится о необходимости «признать утратившим силу указ губернатора Калининградской области от 05 мая 2023 года № 35 «О запрете использования беспилотных воздушных судов на территории Калининградской области».

Ранее сообщалось, что в регионе запрет на беспилотники будет действовать и после 14 мая.