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НовостиОбщество15 мая 2023 11:28

Следственный комитет начал проверку после сообщений о горящей свалке в Гвардейском районе

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Следственный комитет инициировал проверку в Гвардейском районе по сообщениям СМИ о возгорании на мусорном полигоне. Отметим, свалка в поселке Ельняки горит третий раз с начала года.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, внимание будет уделено сообщениям о том, что прилегающая территория замусорена отходами, которые разносит ветер, а жидкости, которые могут отравлять природу, попадают в почву.

Проверят и информацию о том, что полигон переполнен и должен был быть закрыт два года назад.

Отмечается, что проверка началась по поручению главы СУ СК России по региону Дмитрия Бочарова.