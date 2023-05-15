Следственный комитет начал проверку после сообщений о горящей свалке в Гвардейском районе

Следственный комитет инициировал проверку в Гвардейском районе по сообщениям СМИ о возгорании на мусорном полигоне. Отметим, свалка в поселке Ельняки горит третий раз с начала года.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, внимание будет уделено сообщениям о том, что прилегающая территория замусорена отходами, которые разносит ветер, а жидкости, которые могут отравлять природу, попадают в почву.

Проверят и информацию о том, что полигон переполнен и должен был быть закрыт два года назад.

Отмечается, что проверка началась по поручению главы СУ СК России по региону Дмитрия Бочарова.