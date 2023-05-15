Чайка Вадик, которого забрали из Храброво, сбежал из стационара, но потом вернулся сам

Вадик невозмутим. Фото: Биосфера Балтики

Продолжение получила история со знаменитой чайкой по имени Вадик, которая жила у аэропорта «Храброво», подкармливалась у таксистов и получила травму крыла.

Птицу забрали в стационар организации «Биосфера Балтики» в Калининград, однако оттуда Вадим сбежал.

Как рассказала руководитель организации Юлия Садовская, Вадик накануне получил обезболивающий препарат.

- Я его долго-долго искала. Думаю: «Ну все, надо звонить и сообщать, что он полетит обратно в Храброво». Но потом, видимо, обезболивающее его отпустило, и Вадик пришел обратно в ангар. Молодец, вообще! Поэтому пока сидит в стационаре», - рассказала Юлия.

Она говорит о том, что птице нужен покой и необходимо выждать какое-то время. И есть надежда на выздоровление.

- Единственное, я не знаю, может быть, он пешком ушел: перелетел забор и шел пешком. Не факт, что он именно летает. Главное, что вернулся, бессовестная птица», - сказала Юлия Садовская.

Вадика продолжают лечить и наблюдать за его состоянием.