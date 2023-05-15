Военные бомбардировщики тренировались уничтожать корабли в Балтийском море

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Экипажи бомбардировщиков морской авиации Балтийского флота провели учебные полеты над морем.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, это были плановые учения, в ходе которых Су-24 отработали выполнение бомбовых ударов по мишеням, имитирующим боевые корабли условного противника.

Отмечается, что помимо этого экипажи выполнили фигуры сложного пилотажа: вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.