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НовостиПолитика15 мая 2023 12:46

Военные бомбардировщики тренировались уничтожать корабли в Балтийском море

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

Экипажи бомбардировщиков морской авиации Балтийского флота провели учебные полеты над морем.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, это были плановые учения, в ходе которых Су-24 отработали выполнение бомбовых ударов по мишеням, имитирующим боевые корабли условного противника.

Отмечается, что помимо этого экипажи выполнили фигуры сложного пилотажа: вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.