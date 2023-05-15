Тротуар перед стадионом «Балтика» перекрыли до декабря

На проспекте Мира, напротив стадиона «Балтика», перекрыли тротуар. Движению пешеходов теперь мешает строительный забор. Проход возможен только по противоположной стороне улицы.

По данным пресс-службы городской администрации, проход будет закрыт до завершения работ в декабре.

В течение дня обещают установить информационные знаки.

Подрядчику, компании «Гранмар», предстоит благоустроить территорию перед «Балтикой», видоизменить фонтан, замостить тротуарное пространство.

Теперь попасть на территорию стадиона калининградцы могут со стороны ул. Д. Донского или с бокового входа.