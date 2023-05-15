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НовостиОбщество15 мая 2023 13:53

Калининградский Россельхознадзор рассказал о 52 случаях АЧС в Польше за две недели

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Польше в период с 11 по 24 апреля зарегистрировано 30 очагов африканской чумы свиней среди диких кабанов. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, всего от заразы умерли 52 кабана.

«Источники инфекции в настоящее время неизвестны и изучаются», - отметили в управлении.

Сообщается, что в 2023 году в Польше нотифицировано 1159 очагов АЧС в дикой фауне.

При этом, как сообщили в ведомстве, по состоянию на 15 мая вспышек АЧС в Калининградской области не зарегистрировано.