В квартире в Балтрайоне накрыли наркопритон

Полицейские обнаружили наркопритон в квартире дома на улице Машиностроительной.

Прикрыли «тусовку», организованную 52-летним горожанином, при силовой поддержке бойцов спецназа «Гром».

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и имущественные преступления мужчина предоставлял свою квартиру для употребления марихуаны и «соли».

«В качестве оплаты гости «делились» наркотиками с хозяином жилья», - сообщили в полиции, отметив, что в квартире нашли шприцы со следами «синтетики» и пакетики для фасовки.

Возбуждено уголовное дело. Калининградцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.