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НовостиПроисшествия15 мая 2023 15:08

Прокуратура заявила о нарушениях складирования отходов на полигоне, горящем у поселка Ельняки

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Прокуратура проводит проверку в связи с неоднократными фактами возгорания мусорного полигона в Гвардейском районе у поселка Ельняки.

«Как предварительно установлено, предприятием, эксплуатирующим полигон, допущены нарушения при складировании отходов», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

Напомним, в воскресенье, 14 мая, на свалке, эксплуатацию которой осуществляет предприятие «Радуга», снова произошло возгорание (уже третье с начала года).

Проверку также проводит Следственный комитет.