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НовостиОбщество15 мая 2023 15:17

В Калининград прибыл спецборт МЧС для разминирования баржи, затопленной во время Второй мировой войны

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Работы по разминированию старой немецкой баржи, затопленной во время Второй мировой войны в Балтийском море, продолжатся в Калининградской области. В понедельник, 15 мая, спецборт МЧС России доставил в регион специалистов Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, на борту самолета прибыло оборудование для водолазных спусков и глубоководного мониторинга.

Отмечается, что в 2022 году со дна Балтики подняли и уничтожили 16 840 взрывоопасных предметов.