В Калининград прибыл спецборт МЧС для разминирования баржи, затопленной во время Второй мировой войны

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Работы по разминированию старой немецкой баржи, затопленной во время Второй мировой войны в Балтийском море, продолжатся в Калининградской области. В понедельник, 15 мая, спецборт МЧС России доставил в регион специалистов Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, на борту самолета прибыло оборудование для водолазных спусков и глубоководного мониторинга.

Отмечается, что в 2022 году со дна Балтики подняли и уничтожили 16 840 взрывоопасных предметов.