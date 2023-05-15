Просто хотели уединиться: Как парочка воров из Светлогорска пыталась запутать полицейских

В Светлогорске в долгострое на улице Мирной строители заметили неизвестных людей. На место вызвали сотрудников полиции, которые внутри здания обнаружили парочку: 39-летнего местного жителя и его знакомую.

«Правонарушители сначала сообщили, что решили уединиться в пустующем доме, однако сотрудники полиции скептически отнеслись к услышанному. При осмотре здания полицейские обнаружили шесть упаковок пенополистирола, которые мужчина приготовил к хищению», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее судимый злоумышленник уже в отделении во всем признался, не став спорить с фактами.

Возбуждено уголовное дело.