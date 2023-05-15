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НовостиОбщество15 мая 2023 17:23

В Зеленоградске ищут цветочных воров, которые проредили клумбу на въезде в город

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградске камеры системы «Безопасный город» записали очередных цветочных воров. На этот раз на видео попала компания молодых людей, которую привлекли красивые тюльпаны.

Как сообщает администрация Зеленоградска, молодые люди испортили художественную композицию на клумбе, обустроенной на кольцевой развязке на улице Тургенева.

«На записи видно, как 10 мая 2023 г. в 23 часа 26 минут молодой человек и три девушки вырывают цветы с корнями», - сообщили в администрации.

Фото- и видеоматериалы уже передали в полицию, которая занялась поиском нарушителей.