Названы самые посещаемые музеи Калининграда в майские праздники

В Калининградской области в майские праздники, в период с 29 апреля по 9 мая, побывали 64 тысячи туристов из разных регионов России. Вместе с местными жителями они, конечно, посещали музеи города. Данные о самых популярных площадках сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

По его словам, традиционно лидерами по посещаемости остаются Музей Мирового океана (64,6 тысяч посетителей), Национальный парк «Куршская коса» (46,9 тысяч посетителей) и Калининградский зоопарк (38,7 тысяч человек).

Также высокая посещаемость отмечена Кафедральным собором (21,4 тысяч человек) и Калининградским областным историко-художественным музеем, объекты и экспозиции которого в этом году посетило14,9 тысяч человек.

Музей янтаря посетило 11,9 тысяч человек.