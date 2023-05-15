Очевидцы сообщили о массовом отключении электроэнергии в поселке Петрово

В поселке Петрово Зеленоградского района более сотни домов остались на весь день, 15 мая, без света. Электричество обещали дать в 17 часов, однако, его до сих пор нет. Об этом «Комсомолке» рассказали жители Петрово.

- Из планового отключения мы перешли в аварийное, - сообщили местные жители.

Без света они сидят с 9 утра.

- Сроки не ясны. Мы звоним каждые полчаса и каждый раз нам говорят: «Перезвоните через полчаса». Говорят, какая-то авария случилась, - рассказали жители Петрово.

Тяжелее всего селянам с детьми и живностью. Например, тем, кто держит птицу и выращивает птенцов в инкубаторах.