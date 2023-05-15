В Фонде капремонта показали, как будет выглядеть обновленный дом на ул. Багратиона

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде в конце мая начнут ремонт фасада дома со сложным адресом ул. Багратиона, 24-25, Эпроновская, 2.

В соцсетях показали проект – так будет выглядеть дом после обновления. Отмечается, что паспорт фасада разработали на основе исторических фотографий и гравюр.

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

«Кроме восстановления технических параметров здания, в ходе работ возведем утраченные исторические фронтоны, а торец дома украсит орнамент из кирпича по архивным эскизам», - сообщили в Фонде.