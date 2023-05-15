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НовостиОбщество15 мая 2023 18:01

В Фонде капремонта показали, как будет выглядеть обновленный дом на ул. Багратиона

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде в конце мая начнут ремонт фасада дома со сложным адресом ул. Багратиона, 24-25, Эпроновская, 2.

В соцсетях показали проект – так будет выглядеть дом после обновления. Отмечается, что паспорт фасада разработали на основе исторических фотографий и гравюр.

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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

«Кроме восстановления технических параметров здания, в ходе работ возведем утраченные исторические фронтоны, а торец дома украсит орнамент из кирпича по архивным эскизам», - сообщили в Фонде.