Калининградцам предложили придумать памятник «Три критики Иммануила Канта»

В Калининграде появится памятник «Три критики Иммануила Канта». Пока же БФУ имени И. Канта объявил конкурс на создание проекта монумента.

Прием заявок участников конкурса стартует 15 мая и продлится до 16 июля. А результаты объявят 1 сентября.

Победителю обещают премию 80 тысяч рублей и право на реализацию проекта скульптуры (дополнительно предусматривается финансирование на изготовление памятника).

«Создание и установка памятника — одно из центральных и знаковых событий празднования 300-летия со дня рождения великого философа. В творческой биографии Канта различают два периода: «докритический» (до 1770) и «критический»… …Под «критикой» он понимает исследование возможностей и определение границ человеческого познания», - говорится на сайте БФУ.

Жюри ожидает увидеть оригинальные проекты с художественной выразительностью образа, ясностью подачи идеи и детальность проработки.

О том, как стать участником конкурса – здесь.

Ранее губернатор Антон Алиханов напомнил о близости 300-летия философа. Об этом он сказал на заседании областного правительства и потребовал не затягивать со строительством Философского моста на остров Канта.

- 300-летие Канта с апреля следующего года никто никуда не перенесет. Мост должен к этому моменту точно быть готов, открыт уже и должен функционировать, - сказал Антон Алиханов. - Чтобы никаких проволочек не было. Чтобы май не превратился в сентябрь и так далее.