Калининградский Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в регионе

Низким уровнем заболеваемости характеризуется эпидемическая ситуация по коронавирусной инфекции за прошедшую неделю в Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспортребнадзора, показатель заболеваемости снизился, за 7 дней зарегистрировано 133 заболевших, в том числе всего 9 детей до 18 лет.

По прежнему большинство случаев (96,2%) реализуются в форме ОРИ и лишь 2,3% – в виде пневмонии. Остальные – без наличия симптомов.

Снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах.