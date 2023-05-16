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НовостиЗдоровье16 мая 2023 6:35

Калининградский Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в регионе

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Низким уровнем заболеваемости характеризуется эпидемическая ситуация по коронавирусной инфекции за прошедшую неделю в Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспортребнадзора, показатель заболеваемости снизился, за 7 дней зарегистрировано 133 заболевших, в том числе всего 9 детей до 18 лет.

По прежнему большинство случаев (96,2%) реализуются в форме ОРИ и лишь 2,3% – в виде пневмонии. Остальные – без наличия симптомов.

Снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах.