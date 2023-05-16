Активисты из Калининграда обратились к руководству СК России по поводу пожара на свалке в Гвардейском районе

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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области
Активисты из Калининградской области обратились к руководству СК России о ненадлежащей эксплуатации мусорного полигона в поселке Ельняки Гвардейского района.
Там, напомним, третий раз с начала года случился пожар. На прилегающей к полигону территории находятся отходы, которые разносит ветер. Сообщается также о загрязнении окружающей среды.
Как рассказали в пресс-службе федерального СК, председатель СК России поручил доложить по этому обращению.
Региональное СУ СК РФ проводит проверку, проверкой также занимается прокуратура.