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НовостиОбщество16 мая 2023 6:47

Активисты из Калининграда обратились к руководству СК России по поводу пожара на свалке в Гвардейском районе

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Активисты из Калининградской области обратились к руководству СК России о ненадлежащей эксплуатации мусорного полигона в поселке Ельняки Гвардейского района.

Там, напомним, третий раз с начала года случился пожар. На прилегающей к полигону территории находятся отходы, которые разносит ветер. Сообщается также о загрязнении окружающей среды.

Как рассказали в пресс-службе федерального СК, председатель СК России поручил доложить по этому обращению.

Региональное СУ СК РФ проводит проверку, проверкой также занимается прокуратура.