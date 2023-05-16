В трех автобусах Калининграда начали тестировать систему оплаты «Тройка»

Инновационную билетную систему «СберТройка» запустили в Калининграде в рамках пилотного проекта на трех автобусах маршрута №7. Как сообщает пресс-служба системы, с 16 мая у пассажиров появилась возможность привязать банковские карты для оплаты проезда к личному кабинету, где можно отслеживать поездки и баланс онлайн, а при необходимости вывести карту из стоп-листа.

В автобусах установили новые терминалы и вместе с ними появилась возможность для качественной аналитики – прозрачность платежей в городском транспорте увеличивается до 70%.

При этом в салоне также принимаются карты оплаты «Волна Балтики».

- Пилотный проект продлится до 31 мая. После завершения проекта предприятие выработает предложения для технического задания максимально отвечающего интересам жителей и гостей города, а также повысит надежность работы системы оплаты проезда. После завершения проекта будет проведен сравнительный анализ действующей и предлагаемых систем, - сказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.