Чаще всего в Калининград приезжают туристы из Москвы и Петербурга

В Калининграде проанализировали географию туризма в регионе. По тем гостям, которые заходили в офисы Туристского информационного центра Калининградской области (это 1135 человек) удалось изучить, откуда к нам ехали.

Как рассказали министр по культуре и туризму региона, больше всего туристов было из Москвы (600 человек), Санкт-Петербурга (128), Екатеринбурга (28). Также были туристы из Нижнего Новгорода, Самары и Перми.

«Портрет туриста почти не претерпел изменений. Средний возраст – 41 год, средний доход – 99 тыс. руб., соотношение мужчин и женщин – 45% и 55%», - добавил министр.

В майские выходные, в период с 29 апреля по 9 мая, в Калининградскую область приехали 64 тысячи туристов. Для сравнения: в прошлом году в этот же период было 57 тысяч человек.